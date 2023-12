Pan Władysław i pan Aleksy obchodzili setne urodziny. Otrzymali medale. Zdjęcia

- Jako nastolatek zmuszony był do ciężkiej pracy w gospodarstwie, wspomina trudy codzienności, uwłaczające godności człowieka warunki życia i szesnastogodzinny dzień pracy. Przed zakończeniem wojny podczas łapanki został schwytany i przetransportowany do Aleksandrowa Kujawskiego, a następnie do Poznania, gdzie początkowo pracował w rzeźni, potem w Zakładzie Cegielskiego, następnie przy kopaniu okopów. Po zakończeniu wojny, został wcielony do wojska, gdzie służył dwa lata – informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu.