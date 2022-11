Panczeniści startują w weekend w Pucharze Świata w Heerenveen

W Holandii nasi reprezentanci ponownie mogą się pokusić o czołowe pozycje. Chęci poprawy lokaty sprzed kilku dni nie ukrywa Andżelika Wójcik. Szósta zawodniczka rywalizacji na 500 metrów w Stavanger nie miała okazji startować w marcowym finale ubiegłej edycji PŚ, który był rozgrywany właśnie w Heerenveen. Na drodze Polki do występu i być może medalu całego cyklu stanął pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Z nieobecności Wójcik skorzystała inna z Polek – Kaja Ziomek, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej najkrótszego z dystansów PŚ.

– Znów przyjechaliśmy nawet do tego samego hotelu, w którym musiałam zostać z chorobą. Dziś już nie ma sensu się zastanawiać, co bym osiągnęła w marcu, gdyby nie koronawirus. To niemiłe wspomnienia, które zostawiłam za sobą. Niezmienne pozostaje natomiast moje nastawienie, bo ponownie celuję w podium – zapowiada Wójcik. – W Holandii bardzo lubię się ścigać i dobrze by było osiągnąć tutaj jeden ze swoich topowych czasów na 500 metrów w Europie. To jednak początek sezonu, a na tym etapie forma często jest niestabilna – przypomina. Sponsorem polskiego łyżwiarstwa szybkiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna.