Panika w Grudziądzu: "Mężczyzna z maczetą atakuje i się przemieszcza". Policja dementuje! Aleksandra Pasis

Lotem błyskawicy rozchodzą się wiadomości o tym, że w centrum Grudziądza miało dojść do ataku maczetą przez nieznanego mężczyznę, który się przemieszcza z tym narzędziem. W wiadomościach jest też apel, by wzmocnić czujność odnośnie bezpieczeństwa dzieci! Co więcej, niektóre ze szkół wysyłają wiadomości w tej sprawie za pośrednictwem e-dziennika do rodziców, choć zaznaczają, że "nie są one potwierdzone"! W mieście wybuchła wręcz panika! Policja dementuje te doniesienia!