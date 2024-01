Parafianie zaskoczeni. W Dąbrówce Nowej odwiedził ich w ramach "kolędy" biskup Włodarczyk

Jak czytamy na internetowej stronie diecezji bydgoskiej, dla mieszkańców Dąbrówki Nowej taka kolędowa wizyta była ogromnym zaskoczeniem.

- Kolęda jest spotkaniem z księdzem proboszczem, a dziś dreszczyk emocji, że odwiedza nas ksiądz biskup - podkreślali parafianie, zaznaczając, że biskup Włodarczyk, to człowiek otwarty, ciepły, który nie oczekuje od wiernych żadnych honorów.

Sam ordynariusz diecezji bydgoskiej uważa, że takie kolędowanie i spotkania z parafianami, to coś zupełnie normalnego, wpisanego w jego codzienną duszpasterską posługę. To okazja do spotkania z wiernymi, którzy tworzą wspólnotę diecezjalną.

Jak podaje Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej, proboszcz parafii w Dąbrówce Nowej, ks. Maciej Chmielewski podkreślił, że miejscowe rodziny są wdzięczne biskupowi za to, że odwiedza je bezpośrednio tam, gdzie mieszkają.