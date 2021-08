Paraolimpiada Tokio 2020. Maciej Sochal bez medalu w konkursie pełnym rekordów

Maciej Sochal stawał do walki nie tylko jako obrońca złotego medalu z Rio, ale także rekordzista świata w tej konkurencji (37.19).

- Cel? Wyrzucić maczugę jak najlepiej potrafię. Wiadomo że każdy marzy o medalu. Gdy tylko będę mógł, dodatkowo mobilizując się na zawodach, a do tej pory mi to wychodziło to myślę, że będzie dobrze na konkursie olimpijskim. Broniąc złota z Rio nie podchodzę do tego w ten sposób, że spoczywa na mnie presja, traktuję to raczej na chłodno - mówił nam Sochal przed wyjazdem do Japonii.

W rzucie maczugą zawodnicy kolejno wykonują od razu wszystkie swoje próby. Maciej Sochal miał 6 numer startowy. Przed nim niesamowicie wysoko poprzeczkę postawił Chińczyk Li Liu. Trzy razy bił rekord świata Polaka, a ostatecznie wyśrubował go na poziomie 45.39 m. Świetnie rzucał także Walid Ferhah (Algieria), który wynikiem 35.34 m ustanowił rekord Afryki.