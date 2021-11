Parkowanie przy Portowej w Grudziądzu będzie bezpłatne? Zdecydują radni podczas sesji PA

W podstrefie "B" do której należy m.in. Portowa opłaty za parkowanie kształtują się: ★przed wprowadzeniem planu naprawczego: pół godziny: 0,80 zł, teraz: 1,30 zł,★przed wprowadzeniem planu naprawczego: pierwsza godzina: 2 zł, teraz: 2,60 zł Aleksandra Pasis

- Podczas poprzedniej sesji (przyp. red. 17 listopada) zaproponowałem, aby ulicę Portową wyłączyć ze Strefy Płatnego Parkowania, a tym samym znieść opłaty - mówi Łukasz Kowarowski, radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz. - Pierwotnie to ja miałem być inicjatorem uchwały w tej sprawie, ale po rozmowie z prezydentem to on jednak zaproponował, że będzie jej autorem.