Parkrun Toruń. Tak było 8 lipca na Skarpie. Zobaczcie zdjęcia

Parkrun Toruń to idealna propozycja dla wszystkich, którzy dbają o swoja formę i lubią aktywnie spędzać czas. Uczestnicy biegną, truchtają lub maszerują - do pokonania mają dystans 5 kilometrów, z pomiarem czasu. A to wszystko w dogodnej dla każdego formie i luźnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze. Nie ma limitu czasu i każdy uczestnik może pokonać trasę w dowolnym tempie. Jak podkreślają organizatorzy "w Parkrun nikt nie jest ostatni". - Boisz się, że będziesz ostatni(a)? W parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu stawki mamy zawsze wolontariusza, który przekracza linię mety jako ostatni uczestnik - informują.

Miejsce spotkań to ul. Olimpijska. Pobiegać w towarzystwie można w każdą sobotę o godzinie 9:00 przez cały rok.