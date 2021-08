Parlamentarzyści PO byli w Unisławiu. Jadą też do Chełmna z inicjatywą #KierunekPrzyszłość. Zdjęcia

Parlamentarzyści byli w kilku miejscach w gminie Unisław. Odwiedzili m.in. Dom Dziennego Pobytu Seniora w Unisławiu. Następnie udali się z wizytą do Żłobka Ekoludki w Unisławiu. Kolejnym punktem było zwiedzenie Astrobazy - jedynego takiego miejsca w powiecie chełmińskim.

- Tadeusz Zwiefka i Danuta Jazłowiecka to byli eurodeputowani - mówi Jakub Danielewicz. - Paweł Papke to z kolei poseł, a zarazem były prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na mapie dzisiejszej wizyty znalazł się między innymi Dom Dziennego Pobytu Seniora w Unisławiu, ponieważ to nowe miejsce na mapie, coś fajnego, innego. Możemy się tym pochwalić i stanowić przykład dla innych. Pod jednym dachem funkcjonuje żłobek i miejsce, które skupia seniorów. Grupy najmłodszych i osób starszych współpracują. Dzieci nazywają seniorów "grupą starszaków". Mają wspólne zajęcia, spotykają się, integrują, dzieci zyskują na kontakcie z przyszywanymi babciami i dziadkami. To również nowość w procesie edukacyjnym i oświatowym.