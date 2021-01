Pasażerowie kujawsko-pomorskich pociągów: „Przesadzili z cenami za bilety, będą jeździły puste składy”

- Krew mnie zalewa, jak czytam, że niby bilety kolejowe nie drożały w regionie od kilku lat i stąd teraz 10 procentowe podwyżki w tym roku, zaraz udowodnię, jaka to bzdura! - denerwuje się panMarian, emeryt z Włocławka. - Jeżdżę regularnie pociągiem Polregio do lekarza w Bydgoszczy. Na początku 2020 roku bilet seniorski z Włocławka do Bydgoszczy kosztował 7,60 zł, w czerwcu zeszłego roku już płaciłem na tej trasie 9,60 zł, a ostatnio jechałem tydzień temu i to było już - uwaga - 18 zł. To przesada! Czy w tej sytuacji można powiedzieć, że w tym są w tym roku podwyżki, bo nie było ich od 10 lat?