Pasjonaci motocykli z Solca Kujawskiego hucznie rozpoczęli sezon (zdjęcia)

Szefem soleckich „Skullsów”, czyli prezydentem oddziału jest Jacek Jastrzębski, funkcję wiceprezydenta piastuje Dariusz Bembnista. Obaj są zawodowymi kierowcami. Na co dzień kierują wielkimi ciężarówkami z naczepą, jednak w wolnych chwilach przesiadają się na motocykle. Dlaczego?

- Bo jazda autem jest nudna, motocykl to co innego, daje poczucie wolności – podkreśla Dariusz Bembnista. Przyznaje, że miłość do motocykli towarzyszyła mu od najmłodszych lat. - Ojciec miał motocykl, to była MZK-a. Woził mnie nią do przedszkola – wspomina. Jego pierwszy motocykl to była WSK-a. Miał wtedy 16 może 17 lat. Zachodnie maszyny, o większej mocy, były wtedy zupełnie nieosiągalne. By coś się zmieniło musiało minąć kilkanaście lat.