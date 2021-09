Pastor ze Żnina prezentuje w Szubinie cenny zbiór Biblii. Ale propozycji więcej [zdjęcia] Maja Stankiewicz

Do piątku 17 września dostępna jest w Szubińskim Domu Kultury wystawa Biblii ze zbiorów Jarosława Gaudka, pastora Kościoła Ewangelickiego w Żninie. To jedna z propozycji XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, które potrwają w Szubinie do niedzieli 19 września.