Patryk Perliński najlepszym strzelcem "Piłkarskich Orłów" w regionie kujawsko-pomorskim w 2023 roku

- To był zdecydowanie najlepszy rok w mojej przygodzie z piłką - powiedział napastnik Chemika. - Ta nagroda to duży sukces dla mnie i niesamowite osiągnięcie. Ten sukces to efekt pracy wielu osób, kolegów z zespołu, trenerów, wszystkich ludzi z klubu i oczywiście rodziny, która musiała mnie znosić kiedy mecze mi nie wychodziły. Żaden gol czy mecz mi nie utkwił specjalnie w pamięci, ale asysta „krzyżakiem” w meczu przeciwko Liderowi Włocławek jeszcze w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale w 2024 roku chciałbym świętować z klubem awans do trzeciej ligi niż triumf indywidualny, choć oczywiście w każdym meczu będę chciał zdobywać bramki, bo to podstawowe zadanie każdego napastnika. Oby tylko zdrowie dopisywało, bo to najważniejsze - dodaje zwycięzca.