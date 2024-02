"Pchli targ" na targowisku miejskim Tarpno w Grudziądzu odbył się mimo kiepskiej pogody. Mamy zdjęcia

W niedzielę, 4 lutego, przy dość zimnym wietrze, na "Pchlim targu" i sprzedawców, i oglądających nie było wielu.

Wśród osób szukających na "Pchlim targu" ciekawostek był Grzegorz Miedzianowski, znany miłośnik starci, szczególnie tych związanych z historią Grudziądza. Na jednym ze stoisk znalazł przedmiot, którego przeznaczenia nie znał nawet handlarz.

- To części dawnej pralki. Był do tego jeszcze drążek. Całość wkładało się do kotła i ruchem podobnym do ubijania masła, wprawiało się pranie w wirowanie - wyjaśniał Grzegorz Miedzianowski. Urządzenia tego nie kupił, ale wybrał kilka przedwojennych drewnianych wieszaków, z napisami, po kilka złotych za sztukę.