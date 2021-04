Pełnia Księżyca - kwiecień 2021. Niezwykła pełnia tzw. Różowy Księżyc - pierwszy Superksiężyc w 2021 roku

Zobacz wideo: Dodatkowe pieniądze dla emerytów. To trzeba wiedzieć!

Pełnia Księżyca w kwietniu jest szczególna. Podczas tej pełni oglądać będzie można Superksiężyc, który z pewnością będzie wyglądał spektakularnie! Pełnia Różowego Księżyca rozpoczyna się już w poniedziałek (26 kwietnia), jednak jej kulminacja nastąpi we wtorek (27 kwietnia) o godz. 03:31.

Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów astronomicznych zjawisk. Kwietniowa pełnia Różowego Księżyca jest idealnie widoczna we wszystkich zakątkach kraju. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, powinieneś zobaczyć niezwykłą pełnię kwietniowego Księżyca, który rozświetli niebo od zmierzchu do świtu. Do obserwacji kwietniowej pełni Księżyca nie będzie potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt.