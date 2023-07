Perspektywy - 9 Hills Festival w Chełmnie! Szykujcie się na wiele atrakcji i popularnych, znanych gości

Przed nami 8. edycja Perspektywy - 9 Hills Festival. Czym znów zachwyci Chełmno?

- Perspektywy – 9 Hills Festival to organizowane w Chełmnie od 2016 roku trzydniowe spotkanie ze sztuką. Wydarzenie jest wynikiem współpracy mieszkańców, którzy co roku w połowie sierpnia otwierają bramy swojego miasta (kościołów, piwnic, podwórek i plenerów), zamieniając je w sale koncertowe, uliczne galerie sztuki i przestrzenie działań animacyjnych – podkreślaKlaudia Peplińska. -W realizacji każdej edycji festiwalu uczestniczy ponad trzystu chełmnian: wolontariuszy, artystów i animatorów, a także przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń.

Elżbieta Dzikowska, Marek Niedźwiecki w Chełmnie

DJ w chełmińskich plantach

Wśród artystów będzie An On Bast - performerka i producentka. Działa od 2006 roku łącząc techno, house, ambientu.Jej prace trafiają do uznanych wytwórni, tj. Awesome Soundwave Carla Coxa – w 2021 roku wydała swój album „I Create As I Speak”, który został świetnieprzyjęty na całym świecie. Ze swoim wyjątkowym brzmieniem podróżowała po świecie i występowała m.in. w Berlinie, Melbourne, Szanghaju, Barcelonie, Londynie, Amsterdamie, na Ibizie. Tym razem AN ON BAST zagości w Chełmnie.

W Chełmnie ponownie zagości Ane – dj’ka i producentka muzyki elektronicznej. W swoich utworach łączy dźwięki otoczenia z brzmieniem syntezatorów oraz instrumentami etnicznymi i folkowymi. Zamiłowanie do muzyki przekazuje młodym także jako instruktorka zajęć. Od lat związana z festiwalem, inicjatorka i organizatorka cyklu Elektroniczny Park oraz Oriental Lake pojawi się w sobotę na Nowych Plantach.