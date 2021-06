Piąty Otylia Swim Tour w Katowicach. Wielka radość młodych adeptów pływania!

W zajęciach zorganizowanych na pływalni Brynów udział wzięło ponad sto dzieci, ale z zajęć skorzystało też wielu rodziców.

– Otylia Swim Tour jest wyjątkowym projektem, który łączy dzieci i rodziców. Dzieciaki uczestniczą w zajęciach fizycznych, a dla rodziców mamy wykłady dietetyka i psychologa. Cieszę się bardzo, że już od siedmiu lat, dzięki wsparciu partnerów, m.in. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a w tym przypadku ten miasta Katowice, możemy ten projekt realizować – dodaje Jędrzejczak. Uczestnicy Otylia Swim Tour otrzymali pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. AquaWave i City Motors Gdańsk.

Warsztaty dla dzieci poprowadzili wykwalifikowani trenerzy pływania oraz gimnastyki, bo pływalnia Brynów dysponuje również profesjonalną salą do uprawiania gimnastyki sportowej. – Dzieciaki mają dziś szansę, by zaszczepić w sobie miłość również to tej pięknej dyscypliny – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.