Pięć gmin i stowarzyszenie tworzą Golubsko-Dobrzyński Klaster Energii

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych już kilka lat temu gmina Golub-Dobrzyń rozpoczęła prace nad projektem, który pozwoliłby samorządowi wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł. Ostatnie miesiące, zawirowania z dostępnością i cenami paliw stałych, a także podwyżkami cen prądu, pokazały, że własna, tańsza energia może rozwiązać wiele problemów. Zrodziła się koncepcja powołania klastra energetycznego. By mógł on powstać potrzebnych do współpracy jest pięć gmin. Wójt Marek Ryłowicz zaprosił do inicjatywy partnerów, z którymi współpracuje w ramach Zakładu Usług Wodnych i gminy, z którymi działa gospodarczo w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

W ostatnich dniach powołano Golubsko-Dobrzyński Klaster Energii, który tworzy sześć podmiotów: gmina Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, gmina Dębowa Łąka, Bobrowo, Radomin oraz Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii. W świetlicy wiejskiej w Białkowie zorganizowano pierwsze posiedzenie Rady G-DKE. Przyjęto regulamin Rady Klastra oraz wybrano władze klastra. Przewodniczącym Rady jednogłośnie wybrany został wójt gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz. Koordynatorem zostało Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii reprezentowane przez prezesa Michała Szczepańskiego.