Pięć wielkich mistrzyń sportu na niezwykłej lekcji wf dla pięciuset uczennic z Otylią Jędrzejczak!

– To jest już kolejny rok projektu „Mistrzynie w Szkołach”, który uwielbiam. Wierzę, że dzięki naszym nietypowym lekcjom, które są skierowane tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny, uczennice inaczej spojrzą na aktywność fizyczną i będą bardziej aktywne – mówi Otylia Jędrzejczak.

Na jej zaproszenie do Świecia przyjedzie wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w kajakarstwie Marta Walczykiewicz, polska wioślarka, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich oraz mistrzyni świata i Europy Agnieszka Kobus-Zawojska, Joanna Jóźwik, lekkoatletka, medalistka mistrzostw świata i Europy, a także łyżwiarka szybka Andżelika Wójcik.

– Każda z naszych mistrzyń ma swoją historię i każda już wiele osiągnęła w sporcie. Cieszę się, że razem możemy zachęcać dziewczyny do aktywności i pokazać im na swoim przykładzie, że sport daje wiele radości. I nie chodzi wcale o zawodowe uprawianie sportu, ale po prostu o to, by się ruszać dla zdrowia – dodaje Jędrzejczak.