Pięćset uczennic na niezwykłej lekcji WF u Otylii Jędrzejczak. To pierwsza tegoroczna edycja akcji „Mistrzynie w Szkołach”

– Jestem dumna z tego, że po raz kolejny rozpoczynamy ten projekt. Mówimy: jestem piękna, jestem wyjątkowa, jestem Bella. W Świeciu w zajęciach udział bierze prawie pięćset dziewczynek, a zgłoszeń było dużo więcej. Niestety, sala nam pozwala tylko na tyle. Wyjątkowość tego projektu jest taka, że wspaniałe kobiety, wspaniałe mistrzynie, opowiadają nie tylko o swojej historii dojścia do sukcesu. Mówią o tym, jak warto walczyć i marzyć, jak realizować marzenia. A ćwicząc z uczennicami, pokazują im, że aktywność fizyczna jest niezbędna w naszym życiu – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

– Dla mnie największym wyróżnieniem tego projektu jest to, że mistrzynie, które przyjeżdżają do każdego miejsca w kraju, robią to bezproblemowo, gdy je zapraszamy. To pokazuje, że „Mistrzynie w Szkołach” to wspaniały projekt, w którym przekazujemy swoją wiedzę i doświadczenie. Zachęcamy do tego, żeby w trakcie tej lekcji z nami ćwiczyły, pokazujemy dziewczynom, by były ważne dla siebie – dodała najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymały też atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę, CityMotors Gdańsk i Mondi Świecie S.A.