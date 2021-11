Piękny gest młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Oddawali honorowo krew [zdjęcia]

- Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi - informuje Aleksandra Drozd-Piernik z Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy "Rolniku" działa już ponad 20 lat. Założony został w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem jest Mariola Kaczmarek. Klub HDK skupia każdego roku ok. 30 wolontariuszy opłacających składki i ok. 20 sympatyków. Jak wynika z badań, 90 procent pierwszorazowych dawców krwi, oddaje ją podczas szkolnych akcji takich jakie

miała miejsce w czwartek, 18 listopada przy "Rolniku" w Grudziądzu.