Mundurowi ze służb w Grudziądzu są tam gdzie leje się krew! Krew, która potem ratuje życie. Przez 10 lat oddali 765 litrów krwi!

A tak... początek wspomina Krzysztof Misiewicz, inicjator tego przedsięwzięcia : - Zaczynaliśmy w jednostce straży pożarnej na osiedlu Rządz gdzie przyjechał krwiobus. Nie wiedziałem jaki będzie odzew. Ale miło się zaskoczyłem. Zarejestrowało się aż 99 osób. Kolejna akcja już, aby uchronić dawców od deszczu i chłodu odbyła się we wnętrzach jednostki straży pożarnej na Rządzu. Frekwencja z roku na rok rosła, a i gospodarze się zmieniają. Co roku bowiem inna służba współorganizuje akcje.

Jedyni w Polsce

Krzysztof Misiewicz także podkreśla, że Grudziądz jest jedynym miastem w Polsce gdzie udaje się zmobilizować wszystkie służby co roku jesienną porą by w jednym miejscu lała się krew... - Krew, która potem ratuje ludzkie życie - zaznacza Krzysztof Misiewicz.

Do historii sprzed dziesięciu lat odnosi się także Tomasz Szymański, poseł Koalicji Obywatelskiej z Grudziądza: - Pewne rzeczy potrzebują przypadku. W tym samym czasie dziesięć lat temu, tak samo jak Krzysztof Misiewicz, podjąłem wysiłek organizacyjny, aby zwrócić się do mieszkańców Grudziądza o oddanie krwi w kontekście zainteresowania meczami Olimpii. Wyszliśmy z inicjatywą: „Idź oddaj krew, odbierz bilet na mecz”. Zainteresowanie było duże. I wtedy przyszedł do mnie Krzysztof z informacją, że za tydzień będzie robił zbiórkę krwi więc zaproponowałem: „zróbmy ją razem”. Tak nawiązaliśmy współpracę, która trwa do dziś. Z pewnością ta krew która się przelała, nie jedno życie ocaliła.