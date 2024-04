Pierwsza komunia 2024. Biblia pachnąca malinami, hulajnoga z monitoringiem i inne prezenty dla dziecka

Biblia perfumowana

Biblię dla 10-latków (właśnie dzieci chodzące do III klasy szkoły podstawowej są przyjęte) można kupić nie tylko w sklepach z dewocjonaliami i w księgarniach. W internecie jest mnóstwo wydań do wyboru. Kto chce kupić biblię nietuzinkową, może zdecydować się na tę pachnącą malinami, cytrusami albo fiołkami. To znaczy: księga posiada perfumowane sztywne okładki plus tak samo wonne paginatory. Dla niewtajemniczonych - paginator to specjalna zakładka do książki, w tym przypadku służąca do poruszania się po biblijnych księgach. Biblie w wersjach z długopisem, miejscem na zdjęcie małego właściciela, komentarzami i złotymi myślami także są dostępne. Internetowe wydania tej nietypowej książki również się polecają. Zazwyczaj dostęp jest darmowy. No chyba, że ktoś zamierza sprawić dziewczynce lub chłopcu wersję premium, to zapłaci za dostęp.