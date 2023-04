Pierwsza komunia 2023 - to ostatnie przygotowania. Ile tym razem włożymy do koperty? Znamy aktualne stawki

1000 złotych od chrzestnego, a od pozostałych gości przykładowo po 500 zł. Tyle w tym roku w kopercie znajdzie dziecko, które przyjmie pierwszą komunię.

Zobacz wideo: Marsz Papieski w Bydgoszczy. Przed bazyliką odśpiewano "Barkę".

Nieoficjalna giełda prezentów pierwszokomunijnych jest sezonowa. Sezon przyjęć zacznie się pod koniec kwietnia, ale na giełdzie już widać wzmożony ruch.

Pomysł na prezent dla dziecka pierwszokomunijnego

Dron za 500 złotych (jak by nie patrzeć - bezzałogowy statek powietrzny), smartfon, czyli rodzaj komórki, za 600 zł (na iPhone, czyli ten z górnej półki, za ponad 3000 zł 10-latek jest za młody), smartwatch (dla niewtajemniczonych: wypasiony zegarek) za 550 zł - oto jedne z najpopularniejszych prezentów komunijnych w 2023 roku. Dziecko powinno ucieszyć się też z jednotomowego atlasu świata (220 zł) dla tzw. młodszej młodzieży albo z trzytomowej encyklopedii za 460 zł. Pamiątką będzie również Biblia. Można dziecku podarować taką z grawerem personalizowanym, czyli dedykacją z wyrytym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą pierwszej komunii. Kosztuje 260 zł, a wersja tradycyjna, bez grawera – mniej niż 200. Biżuteria wciąż jest w modzie, podobnie zegarki. Dziewczynka może otrzymać srebrny komplet: kolczyki plus łańcuszek z medalikiem. Niekiedy ten prezent jest wręczany już przed komunią, żeby dziecko założyło łańcuszek na mszę. Chłopcom przypadną do gustu zegarki. Raczej nie będą oni zainteresowani takimi, które jedynie pokazują czas. Wolą te z dodatkowymi funkcjami: krokomierzem (wbudowany czujnik do zliczania kroków, to nie monitoring), internetem, pomiarem tętna (10-latki wiedzą, co to), miniradiem, pogodynką.

Są też prezenty finansowe, ale nie do wykorzystania od razu. To przykładowo wpłata kilkuset zł na konto, z tym, że pieniądze młody posiadacz konta będzie mógł wypłacić, gdy stanie się dorosły, czyli za osiem lat. Kolejna propozycja: wręczenie dziecku vouchera na kolonie, tzn. opłacenie wyjazdu, do jakiego dojdzie w najbliższe wakacje.

Koperta na pierwszą komunię

Jak rodzina dziecka nadal nie wie, co kupić trzecioklasiście z podstawówki, można wręczyć kopertę. Tyle że jeden banknot to z reguły za mało. Chrzestni najbardziej nadwyrężą swoje budżety. 1000 zł w kopercie od matki chrzestnej i druga koperta z jednakową zawartością od chrzestnego to w tym roku żadna rzadkość od najbliższej cioci i najbliższego wujka.

W zeszłych latach zdarzało się, że dziecko znajdowało więcej, np. 1500 zł. Na taki gest hojności zdobywali się przede wszystkim chrzestni, którzy dziecko widują raz na parę lat. W dzień pierwszej komunii, wręczają grubszy plik banknotów. To jakby w zamian za czas, którego nie udało im się spędzić z dzieckiem. Niby czasu nie da się kupić, ale tego rodzaju praktyki są stosowane.

Pieniądze zamiast prezentu

Inne ciocie i wujkowie do koperty włożą mniej, chociażby 500 zł od małżeństwa (ciocia plus jej mąż) z dziećmi. Dziadkowie, o ile w ogóle zamierzają dać mu gotówkę, to dadzą nie więcej niż 200-300 zł. To nie tylko dlatego, że mają stały czy prawie bieżący kontakt z wnuczką albo wnukiem, ale też dlatego, że zazwyczaj są emerytami i ich na więcej nie stać. Jeżeli sąsiedzi czy znajomi rodziny dziecka planują zaraz po mszy złożyć życzenia, wręczyć kwiatka, pamiątkę oraz kopertę, w tej ostatniej będzie 100 zł.

Mama i tata dziecka komunijnego pieniędzy mu nie sprezentują, a i tak sporo kasy zniknie z ich konta. Zorganizują przyjęcie.