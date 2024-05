Pierwsza komunia w parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia

Jak przebiegały przygotowania i spotkania związane z tym świętem?

- Od ponad roku już dzieci były przygotowywane do uczestnictwa w pierwszej komunii. Spotkania odbywały się każdego miesiąca od jesieni ubiegłego roku. Wymagało to trochę zaangażowania również ze strony rodziców, ale w końcu chodzi o to, by dać przykład dzieciom.