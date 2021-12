Pierwsza ofiara mrozu w Grudziądzu. Nie bądźmy obojętni na osoby leżące na ławkach, dworcach. Reagujmy, aby zapobiec tragediom

- Okoliczności w jakich został znaleziony mężczyzna wskazują na to, że śmierć nastąpiła w wyniku wychłodzenia organizmu - mówi Magdalena Chodyna, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu. - Czynności w tej sprawie są w toku.

Choć słupki w termometrach zaczynają lekko szybować w górę, to wciąż należy być czujnym na osoby, które z różnych przyczyn nie posiadają własnych mieszkań, a schronienia przed mrozem i śniegiem szukają jednak pod gołym niebem, koczując czy to w pustostanach czy „namiotach”. Z danych służb wynika, że bezdomnych żyjących poza schroniskiem jest na terenie naszego miasta kilkunastu. To ruchoma liczba, gdyż te osoby często się przemieszczają. Wśród nich są także kobiety.