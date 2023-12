Pierwszy książkomat stanął przy głównej siedzibie Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Jak działa?

Jak działa?

Za pomocą urządzenia można też zwrócić przeczytane pozycje. Do otwarcia skrytki potrzebna jest karta biblioteczna (lub jej numer, który należy wpisać w odpowiednim miejscu). Zwrot materiałów bibliotecznych będzie widoczny na koncie czytelnika dopiero po wyjęciu zawartości skrytki i weryfikacji przez bibliotekarza.

Czytelnik składa zamówienie poprzez katalog online szukamksiążki.pl, zamieszczony na stronie internetowej grudziądzkiej biblioteki. Po dostarczeniu zamówionej pozycji do książkomatu otrzymuje powiadomienie e-mail z informacją, do kiedy należy ją odebrać. Korzystający z książkomatu identyfikuje się w książkomacie, skanując kartę biblioteczną lub wpisując jej numer za pomocą klawiatury dotykowej. Urządzenie automatycznie otwiera schowek z zamówionym tytułem.

Co ważne, do książkomatu można zamówić łącznie do 5 egzemplarzy ze zbiorów Wypożyczalni Głównej, Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Głównej.