Pierwszy Otylia Swim Cup za nami. Ponad 800 dzieci pływało na zawodach Otylii Jędrzejczak w Lublinie

W dwudniowych zawodach startowali reprezentanci ponad sześćdziesięciu klubów pływackich z całego kraju, ale nie tylko, by byli również goście z Ukrainy. – Jestem szczęśliwa, że możemy dać im motywację do działania. Dzieci podkreślają, że tęskniły za zawodami i oceniają pozytywnie naszą organizację, a to jest dla mnie duże wyróżnienie. Nikt nie wyjeżdża z niczym, najlepsi otrzymali puchary i piękne medale, wszyscy dostali pakiety startowe. Zawodnicy bardzo ambitnie startowali, padały rekordy życiowe, padały naprawdę dobre wyniki. – mówi Otylia Jędrzejczak.

W ciągu dwóch dni w Lublinie wystartowało kilkaset dzieci z całej Polski. Do Lublina przyjechali zawodnicy nawet z tak odległych miejsc w Polsce, jak Szczecin, Gdańsk, czy Toruń. – To pokazuje, że te zawody były potrzebne i że dają dzieciom radość. A to jest nasze fundacyjne zadanie, czyli zachęcać do sportu właśnie przez tą radość. To świetnie, że w tym okresie pandemicznym zrobiliśmy takie zawody, w których dzieci mogły startować i świetnie się bawić – dodała Jędrzejczak.