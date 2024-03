Pierwszy wiosenny Rajd Rowerowy w Grudziądzu. Pojechało 250 osób - zobacz zdjęcia

Wiosenny rajd rowerowy w Grudziądzu, 24 marca

To pierwszy weekend wiosny, dlatego we wszystkich miastach prezydenckich naszego regionu takie rajdy się odbywają - mówi Michał Czepek, rady sejmiku wojewódzkiego, organizator rajdów rowerowych w Grudziądzu.

Na rajd w Grudziądzu zapisało się 350 osób. Co ciekawe wśród nich tylko 100 to mieszkańcy Grudziądza. Pozostali uczestnicy rajdu to rowerzyście nie tylko w okolic miasta, ale także województw wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazowieckiego.