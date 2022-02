Pijani kierowcy i z narkotykami jeździli po drogach powiatu brodnickiego

W czwartek, 10 lutego rano policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy podejrzewając, że kierowca opla może mieć przy sobie narkotyki, zatrzymali go do kontroli drogowej. Przeszukując samochód okazało się, że rzeczywiście znajdował się w nim woreczek strunowy z białym proszkiem. - Policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę i zabezpieczyli białą substancję. Po badaniu narkotesterem okazało się, że jest to amfetamina o wadze 31 g - przekazała asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy. Mieszkaniec powiatu brodnickiego usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kolejnymi kierowcami, którzy 10 lutego jeżdżąc na drogach powiatu brodnickiego wykazali się brakiem rozwagi, byli rowerzyści. W dodatku, aż trzech! Pierwszy z nich wpadł w miejscowości Małki w gminie Bobrowo już o g. 8 rano. Jak się okazało, 53-latek zatrzymany do kontroli drogowej przez dzielnicowego miał w organizmie ponad promil alkoholu.