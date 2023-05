Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli policyjnej w powiecie inowrocławskim

- Kierowca dostał sygnał do zatrzymania się, jednak go zignorował i jechał dalej. Patrol ruszył za oplem i gdy ten zatrzymał się przy jednej z posesji w Kruszy Duchownej policjanci zatrzymali kierowcę. Od mężczyzny był wyczuwalny alkohol, a badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile w organizmie – dodaje asp. szt. Izabella Drobniecka.

- Sprawa ma swój początek w poniedziałek 15.05.2023 około godziny 23, kiedy to patrol inowrocławskiej policji interweniował po sygnale, że ulicą Poznańską jedzie opel. Jak wynikało z informacji, ma nim kierować pijana osoba, bo jedzie całą szerokością jezdni – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Zatrzymany mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Czekają go też konsekwencje za wykroczenie - niezatrzymanie się do kontroli drogowej.