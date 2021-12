Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Także w Kujawsko-Pomorskiem

W tym roku do końca listopada na kujawsko-pomorskich drogach nietrzeźwi kierujący spowodowali 52 wypadki, w których zginęło 5 osób, a 68 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali też 2 870 pijanych kierowców (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) i 2 921 w stanie po użyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila), co zwykle oznacza tzw. wczorajszego, czyli takiego, który nie wytrzeźwiał po piciu poprzedniego dnia. W pierwszym przypadku jest to przestępstwo, w drugim wykroczenie.

Apele o rozsądek nie pomagają. Wydaje się, że nawet perspektywa więzienia nie jest w stanie odwieźć ich od ulubionych czynności: picia i jazdy.

Kolejny pijak (2,8 promila) wpadł w ręce policji w poniedziałek 6 grudnia w okolicy Kiełpina w powiecie tucholskim. Ten 36-letni kierowca (zresztą bez uprawnień) doprowadził do dachowania swego auta, w którym obrażeń doznała pasażerka (zabrana śmigłowcem do szpitala).