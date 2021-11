Dwoje ludzi zginęło na torach w Kujawsko-Pomorskiem. Pociąg jest szybki jak śmierć

- Do wypadków dochodzi zwykle na skutek ignorowania przepisów. Największy problem mamy z kierowcami na przejazdach kolejowych, ale także z pieszymi, który przechodzą przez tory w niedozwolonych miejscach. Za takie wykroczenia nasi funkcjonariusze mogą upomnieć, ale gdy naruszenie przepisów było rażące wypiszą mandat od 20 do 500 złotych. Jeśli ktoś mandatu nie przyjmie, kierujemy sprawę do rozpatrzenia przez właściwy sąd – mówi Bogdan Worytko, komendant posterunku Straży Ochrony Kolei w Toruniu. - Wielu kierowców ignoruje czerwone światła i wjeżdża na przejazd, mając nadzieję, że uda im się przejechać przed zamknięciem szlabanów. A ja zapytam – czy tak samo robią na normalnym skrzyżowaniu dróg? Przecież to rodzi ogromne ryzyko wypadu. Co będzie gdy w aucie dojdzie do awarii i stanie? A pociąg jadący z prędkością 100 kilometrów na godzinę zatrzyma się kilometr dalej. Kierowca nie ma szans w starciu z rozpędzoną masą.