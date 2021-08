Pijany lekarz na SOR w Chojnicach zwolniony, czy dyrekcja ponosi winę za narażenie życia pacjentów? Anna Klaman

Starosta chojnicki Marek Szczepański nie wyciągnie konsekwencji wobec dyrekcji szpitala za narażenie życia pacjentów w związku z dyżurującym na SOR pijanym lekarzem. Mówi, że nie ma na to dowodów Fot. Archiwum PP

Czy dyrekcja szpitala w Chojnicach powinna ponieść odpowiedzialność za to, że na oddziale ratunkowym dyżurował pijany lekarz? Starosta chojnicki nie widzi podstaw, by wyciągnąć konsekwencje, a dyrektor Maciej Polasik mówi nam, że słowa z anonimu o tym, że jakoby "krył kolegę pijaka" to oszczerstwo i gdyby znał personalia jego autora oskarżyłby go o pomówienie.