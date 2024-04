Pikieta w obronie szkoły. Co z prywatną podstawówką w Bydgoszczy?

W tym czasie w budynku Teatru Kameralnego odbywała się uroczysta sesja Rady Miasta Bydgoszczy z okazji 678. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy. Rodzice wybrali właśnie ten czas i miejsce, by zorganizować manifestację, chociaż chodzi o szkołę mieszczącą się na Osiedlu Leśnym. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Były transparenty z hasłami w obronie szkoły.

Uchwała o sprzedaży nieruchomości

- Inwestor wynegocjował z miastem niekorzystne dla siebie warunki jej wykupu - zaznacza jeden z rodziców. - Mimo, że mógł skorzystać z 50-procentowej bonifikaty i podobno zaoszczędzić blisko 1,5 miliona złotych, to zdecydował się na zakup nieruchomości za pełną cenę ujętą w operacie szacunkowym. Obawiamy się, że właściciel nie chce otrzymać bonifikaty, bo w zamian musiałby zobowiązać się, do prowadzenia szkoły przez kolejne dziesięć lat - wskazuje Łukasz Mojsiewicz, autor apelu wystosowanego do redakcji.