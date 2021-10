Piknik charytatywny dla chorującej na nowotwór Moniki Lewandowskiej z Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia

W trakcie pikniku charytatywnego można było korzystać z wielu atrakcji, w tym m.in. zobaczyć pokazy tańca, magika, korzystać z dmuchańców, rowerów, zbadać się, pomalować twarz czy dobrze zjeść.

Mieszkanka Brodnicy współorganizująca piknik przekazała nam, że pogoda, niestety, nie sprzyjała wizytom mieszkańców Brodnicy i powiatu brodnickiego. Aldona Szamot, koleżanka Moniki Lewandowskiej powiedziała nam jednak, że jest zadowolona z liczby obecnych osób, a Monika Lewandowska cieszy się ze zorganizowania tego charytatywnego pikniku. Przypomnijmy, że wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie 30-letniej Moniki Lewandowskiej, która w maju 2021 r. dowiedziała się, że choruje na nowotwór złośliwy trzonu macicy mięsak IV B z przerzutami do otrzewnej i jelita cienkiego. 16 czerwca miała przeprowadzoną operację. W sierpniu rozpoczęła chemioterapię w Opolu, obecnie jest przed kolejnym cyklem. Pieniądze zbierane podczas pikniku mają zostać przeznaczone na przejazdy do Opola, noclegi, wizyty u lekarzy, zakup lekarstw. W planach jest także wykupienie diety i korzystanie z drogich wlewów witaminowych. Aby uzbierać pieniądze na te wszystkie niezbędne wydatki, które mogą uratować życie Moniki, na stronie www.zrzutka.pl utworzono także zbiórkę pieniędzy, dostępną pod tym linkiem. Cel tej zbiórki to 40 tys. zł.