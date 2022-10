Piłkarki Tęczy Bydgoszcz na turnieju w Hiszpanii. Zagrały z FC Barcelona i Paris Saint Germain

Przygotowania do wyjazdu na Majorkę trwały kilka miesięcy. W tym czasie bydgoszczanki rozegrały kilkadziesiąt spotkań z chłopcami na poziomie wojewódzkim, a działacze zorganizowali cały wyjazd, przy wsparciu bydgoskiej firmy Oponeo. Młode stawiły się w Hiszpanii na cztery dni przed turniejem, by się zaaklimatyzować do warunków panujących w Hiszpanii (wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza). Miały też czas na poznanie lokalnej kultury i trening na obiektach miejscowego CF Cala Millor.