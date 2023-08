Piłkarski weekend 19-20.08.2023 w regionie kujawsko-pomorskim. Hitem derby w Solcu Kujawskim

W II lidze Olimpię Grudziądz czeka wyjazdowy mecz z Kotwicą Kołobrzeg (sobota, godz. 18). Biało-zieloni po dwóch zwycięstwach na początek sezonu potem ponieśli dwie porażki. Teraz czeka ich spotkanie z jednym z faworytów do awansu. Kołobrzeżanie, po inauguracyjnej porażce z Polonią Bytom, potem wygrali z Olimpią Elbląg i rezerwami Lecha Poznań, by w ostatniej kolejce zremisować z Chojniczanką. Jeśli grudziądzanie nie poprawią przede wszystkim skuteczności o punkty będzie bardzo trudno. Po ostatniej porażce z rezerwami Lecha padło w ekipie grudziądzkiej dużo męskich słów i trzeba wierzyć, że przyczynią się one do poprawy gry.

W III lidze czas na 3. kolejkę. W poprzedniej mieliśmy derby Zawiszy z Elaną. Teraz czas na kolejne spotkanie drużyn z regionu między sobą czyli Unii Drobex z bydgoszczanami.

Ekipa z Solca Kujawskiego zaczęła sezon od dwóch porażek ze Stolemem Gniewino i Błękitnymi Stargard. Lepszego rywala na przełamanie niż Zawisza nie ma. Jednak bydgoszczanie bezbramkowy remis z Elaną traktowali jako stratę dwóch punktów, więc do Solca Kujawskiego jadą po zwycięstwo. Spotkanie w sobotę o godz. 14.