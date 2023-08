Piłkarskie derby kujawsko-pomorskie: Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Zapis relacji na żywo

PRZED MECZEM 19.12 - Witamy ze stadionu przy ul. Gdańskiej. Na trybunach powoli gromadzą się kibice. Na razie na rozgrzewce są piłkarze Zawiszy. 19.15 - Na boisko wychodzą piłkarze Elany 19.20 - To będą 26 derby między tymi zespołami, wliczając walkower dla zawiszan. W lidze oba zespoły spotykały się 22 razy, a dodatkowo trzy razy w Pucharze Polski 19.27 - Przypomnijmy, że na inaugurację sezonu Zawisza rozgromił na wyjeździe Wikęd Luzino 7:1, a Elana wygrała u siebie z Błękitnymi Stargard 3:0 19.31 - Za około kwadrans początek spotkania 19.33 - Zawiszanie zakończyli rozgrzewkę 19.36 - Torunianie także zakończyli rozgrzewkę 19.40 - Powoli na trybunach meldują się fani Elany, których ma być około 500. Są też w dużej mierze kibice niebiesko-czarnych. Do wczoraj sprzedano ponad 2700 biletów. Sprzedaż cały czas trwa. Impreza została zgłoszona na pięć tysięcy widzów 19.41 - Na trybunach zameldowali się koszykarze Astorii Bydgoszcz z trenerem Krzysztofem Szubargą 19.43 - Obie drużyny wychodzą na boisko. Gromkie: WKS! WKS! WKS!

MECZ

1 - Pierwszy gwizdek. Zaczęli gospodarze

5 - Trwa pojedynek na głosy kibiców

7 - Pierwszy róg dla Zawiszy

11 - Główkował Okuniewicz, ale prosto w środek, dlatego pawłowski nie miał kłopotów ze złapaniem piłki

16 - Kolejna akcja Zawiszy. Tym razem zza pola karnego uderzył Sobieralski. Piłka poleciała około pół metra nad poprzeczką

19 - Żółta kartka dla Piskorskiego z Elana za faul na Koziarze

[b]22 - Rzut wolny dla Elany. Dobre dośrodkowanie i zgranie głową, ale piłka wpada w ręce Oczkowskiego

[b]24 - Z dystansu strzelał Aleksander Kowalski, pomylił się nieznacznie

28 - Tym razem z dystansu Sochań. Piłka minimalnie minęła słupek

32 - To powinno być 1:0 dla Zawiszy. Pawłowski minął się z piłką, ta trafiła do Sanockiego, który uderzył bez namysłu, ale stojący w bramce Ćwikliński wybił ją z bramki

35 - Żółta kartka dla Sochania za faul. Rzut wolny dla Elany z prawej strony około 40 metrów zakończony słabą główką

38 - Dwa różne dla Zawiszy. Główkował Urbański, nogami bronił Pawłowski

41 - Kontra Elany wyprowadzona przez Jaskólskiego, który dograł do Góry, ten zwiódł obrońcę i oddał techniczny strzał, ale świetną interwencją popisał się Oczkowski

45 - Sędzia dolicza jedną minutę