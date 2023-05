"Piłkarskie Orły" na Kujawach i Pomorzu. Ostatnia szansa za zmiany w majowym rankingu

Między czwartoligowcami walka zapowiada się pasjonująco. We Włocławku dojdzie do pojedynku Kamila Kuropatwińskiego z miejscowej Włocłavii z Olafem Wójtowiczem z Wdy Świecie. Być może oni rozstrzygną między sobą, kto wygra majowy ranking. Miejsca łatwo nie odda Patryk Perliński z Chemika Bydgoszcz, który w drugiej części miesiąca spisuje się bardzo dobrze i strzela gola za golem. Przypomnijmy, że Perliński już odbierał medal za zwycięstwo w lutowej edycji.

Wydaje się, że piłkarze z klubów III ligi będą mieli bardzo trudno, by wyprzedzić graczy z klubów IV ligi. Chyba, że zdarzą się jakieś hat tricki, to wtedy jest dla nich nadzieja.

Majowa edycja rankingu „Piłkarskie Orły” przebiega pod dyktando piłkarzy z klubów IV ligi (szczegóły w tabeli wyżej). Czy nadchodząca kolejka go zmieni?

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.

Zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik. I tak na przykład gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” dużo bardziej niż bramka zdobyta w niższych klasach rozgrywkowych. Każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.

Program weekendu

31. kolejka II grupy III ligi