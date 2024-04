„Piłkarskie Orły” na półmetku kwietnia. Dwaj liderzy w regionie kujawsko-pomorskim

"Piłkarskie Orły” to ranking najlepszych strzelczyń i strzelców w całej Polsce, który prowadzimy od 2022 roku . Najpierw klasyfikowaliśmy piłkarki i piłkarzy z lig centralnych. Rok później dołączyliśmy także futbolistów grających w klubach z IV ligi. Osobny jest ranking dla kobiet i dla mężczyzn. Teraz wracamy z naszą zabawą. Za nami pierwszy miesiąc rywalizacji.

Jak punktujemy gole?

Dwa mecze wielkiej wagi

W 29. kolejce II ligi Olimpia Grudziądz w sobotę o godz. 12.30 podejmie Wisłę Puławy. Dla biało-zielonych broniących się przed spadkiem to mecz wielkiej wagi. Do wiślaków, którzy zajmują pierwszą bezpieczną lokatę, podopieczni Mariusza Pawlaka tracą tylko trzy punkty. Już ten fakt pokazuje jak ważne to będzie spotkanie.

W III lidze w podobnej sytuacji jest Unia Drobex. Zespół z Solca Kujawskiego w 26. kolejce zagra w sobotę o godz. 12 na wyjeździe z Wikędem Luzino, którego wyprzedza tylko o jedno „oczko”. Dodajmy, że podopieczni Roberta Wójcika tracą aż dziewięć punktów do bezpiecznej lokaty zajmowanej przez Stolem Gniewino.