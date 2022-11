Piłkarskie Orły. Sebastian Pacek październikowym laureatem

Napastnik z Solca Kujawskiego w ostatniej październikowej kolejce III ligi nie powiększył swojego dorobku, ale jego wcześniejsza przewaga była na tyle bezpieczna, że bez większych problemów utrzymał się na szczycie klasyfikacji.

Pacek w ubiegłym miesiącu strzelił pięć goli i tym samym zdobył pięć punktów do tabeli. Nasz październikowy laureat ma 26 lat, a przygodę z piłką nożną zaczynał w rodzinnym Więcborku w barwach tamtejszego Gromu. W 2014 roku po raz pierwszy zmienił barwy klubowe i trafił do Chemika Bydgoszcz. W kolejnych latach reprezentował także Wdę Świecie, Unię Solec Kujawski, Spartę Brodnica, KP Starogard Gdański, Polonię Bydgoszcz, wracał również dwukrotnie do Więcborka.

Przed sezonem 2019/2020 Pacek po raz drugi znalazł się w Solcu Kujawskim i tym razem był to transfer udany dla obu stron - piłkarz gra w zespole Unii już trzeci sezon.