"Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko - pomorskim. Dobre otwarcie maja. Czekamy na kolejne gole

Piłkarze z dobrej strony pokazali się na początku miesiąca. Liczymy, że z każdą następną kolejką ich skuteczność będzie rosła. Tym bardziej, że weekendowe mecze zapowiadają się bardzo ciekawie.

W III lidze dojdzie do dwóch meczów na szczycie. Prowadząca Olimpia Grudziądza podejmie trzecie w tabeli rezerwy Pogoni Szczecin. Różnica między zespołami to sześć punktów. Z kolei piątego Zawiszę Bydgoszcz czeka wyjazd do czwartej Polonii Środa Wielkopolska. Niebiesko-czarni tracą do rywala tylko punkt.

W IV lidze hit absolutny. Prowadząca FAF Elana Toruń podejmie drugą Włocłavię, którą wyprzedza o cztery punkty. Jeśli torunianie zwyciężą będą na autostradzie do III ligi. Z kolei włocławianie jeśli chcą pozostać w grze, to muszą wygrać. Spotkanie ma oglądać 1500 kibiców obu drużyn.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.

Zawodnicy i zawodniczki otrzymują punkty za każdą bramkę, jednak w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek została ona zdobyta, używany jest inny przelicznik - gol strzelony w Ekstraklasie „opłaca się” więc bardziej niż gol w niższych klasach rozgrywkowych. Przypominamy, że każda bramka zdobyta w europejskich pucharach mnożona jest przez 2,5, w Ekstraklasie i Pucharze Polski przez 2, w I lidze przez 1,75, w II lidze przez 1,5, w III lidze przez 1, a w IV lidze przez 0,625.