"Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim. Ostatnia szansa na zmiany w rankingu

"Piłkarskie Orły” to ranking najlepszych strzelczyń i strzelców w całej Polsce, który prowadzimy od 2022 roku . Najpierw klasyfikowaliśmy piłkarki i piłkarzy z lig centralnych. Rok później dołączyliśmy także futbolistów grających w klubach z IV ligi. Osobny jest ranking dla kobiet i dla mężczyzn. Teraz wracamy z naszą zabawą. Za nami pierwszy miesiąc rywalizacji.

Jak punktujemy gole?

W kwietniowej edycji rankingu prowadzi Jakub Bojas z Zawiszy Bydgoszcz , który zdobył bramkę w ostatniej kolejce i powiększył przewagę nad rywalami. Czy ją utrzyma lub jeszcze zyska przekonamy się po weekendowej kolejce. Napastnik niebiesko-czarnych jest ostatnio w formie i strzela gole regularnie, więc nie jest to wykluczone.

Derby regionu w Solcu Kujawskim

Wydarzeniem 27. kolejki III ligi będą derby Unia Drobex Solec Kujawski - Elana Toruń, które rozpoczną się w sobotę o godz. 14. Obie ekipy dzieli przepaść w tabeli, ale typować faworyta w derbowej rywalizacji jest bardzo trudno. Gospodarze bronią się przed spadkiem i zwycięstwa są im do tego potrzebne. Z kolei torunianie to wicelider, który stara się ciągle naciskać prowadzący Świt Szczecin . Obie drużyny świetnie spisują się w kwietniu, więc emocji nie zabraknie.

Zawisza w niedzielę o godz. 13 zagra w Gniewinie z tamtejszym Stolemem. Bydgoszczanie, wygrywając pomogą ekipie z Solca Kujawskiego, która do gniewinian, zajmujących pierwsze bezpieczne miejsce, traci siedem punktów.

Z kolei w grupie I klasy okręgowej znowu mamy mecz na szczycie. W zeszłym tygodniu trzeci Tarpan Mrocza przegrał u siebie z drugim Mustangiem Ostaszewo 0:2. Teraz czeka go jeszcze trudniejszy egzamin na boisku lidera czyli GLKS Dobrcz Wudzyn. Jeśli ekipa z Mroczy przegra, to poważnie skomplikuje sobie kwestię awansu. Z kolei gospodarze w wypadku zwycięstwa mocno zbliżą się do IV ligi.