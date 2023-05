"Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim. Wielki wyczyn Olafa Wójtowicza

Niesamowitym wyczynem popisał się Olaf Wójtowicz z czwartoligowej Sparty Brodnica. Podczas meczu przeciwko Wdzie Świecie pomocnik czarno-żółtych strzelił cztery gole! Potrzebował do tego zaledwie nieco ponad pół godziny. Pierwszą bramkę zdobył w 61. minucie, drugą po niespełna kwadransie, a dwie kolejne w około 120 sekund już w doliczonym czasie gry. Dzięki jego golom Sparta wygrała 5:2.

Warto dodać, że Wójtowicz jest wychowankiem... Wdy. Jeszcze jako junior zadebiutował w seniorskim zespole ze Świecia. Potem na sezon trafił do Arki Gdynia. Następnie wrócił na jedną rundę do Wdy, skąd przeniósł się do Pomorzanina Toruń. Kolejną rundę spędził Legii Chełmża. Wiosną 2020 roku nie był w żadnym klubie. Potem na chwilę pojawił się w Sokole Kleczew, by znowu wrócić do Świecia. Od wiosny sezonu 2021/22 był piłkarzem Startu Pruszcz. W bieżącym sezonie broni barw Sparty. W sumie strzelił dla klubu z Brodnicy 11 goli, co jak na pomocnika jest bardzo dobrym wynikiem. Dodajmy, że Wójtowicz ma 23 lata.