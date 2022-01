Piłkarze ręczni zachwyceni kibicami w Gdańsku. Chcą wrócić do Polski za rok na mistrzostwa świata!

4 Nations Cup Gdańsk 2021 był próbą na rok przed startem największej imprezy w historii piłki ręcznej w Polsce nie tylko dla reprezentacji Polski, ale również dla organizatorów. Biało-Czerwoni spisali się dobrze, bo wygrali dwa z trzech meczów, a z kolei organizatorów chwalili zawodnicy.

– Czuliśmy się tu w Polsce znakomicie. Na trybunach było sporo kibiców, którzy bardzo dobrze nas przyjmowali. Podobnie bardzo dobrze opiekowano się nami w hotelu. Tutaj po prostu możemy w pełni skupić się na grze i grać naprawdę dobrze. Hala też jest świetna – mówił Yassine Belkayed, bramkarz reprezentacji Tunezji.

– Bardzo mi się podoba w Polsce, bardzo lubię fanów, którzy tworzą świetną atmosferę i pomagają nam uzyskiwać dobre wyniki. Polacy są bardzo mili, a do tego macie wspaniałe jedzenie. Uwielbiam na przykład pierogi – powiedział Shuichi Yoshida. On Polskę zna dość dobrze, bo na co dzień występuje w Grupie Azoty Unii Tarnów.