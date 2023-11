Pilnie potrzebny komisarz - inowrocławianie czekają na pieniądze. Sekretarz miasta za pośrednictwem wojewody apeluje do premiera

Jak wynika z pisma otrzymanego przez "Pomorską" z Urzędu Miasta Inowrocławia, w historii inowrocławskiego samorządu jeszcze nie było takiej sytuacji. Dotychczasowy prezydent Inowrocławi Ryszard Brejza uzyskał mandat senatora i od 16 października Urzędem Miasta Inowrocławia kieruje sekretarz Piotr Strachanowski, natomiast liczne sprawy wymagają zatwierdzenia i leżą wyłącznie w kompetencji organu wykonawczego Miasta, czyli prezydenta.

Sekretarz informuje, że pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Inowrocławia robią wszystko, aby mieszkańcy nie odczuli skutków braku osoby pełniącej funkcję prezydenta. Pomimo tego pojawia się coraz więcej spraw, które pozostają wstrzymane i negatywne konsekwencje będą nieuniknione.

"W nadchodzącym tygodniu mija termin wypłacenia m.in. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych. Blisko 3500 osób, korzystających ze świadczeń wraz z decyzją otrzymała harmonogram wypłat. W bieżącym miesiącu wypłaty wspomnianych świadczeń zaplanowane są na 28 listopada. Ponadto, aby środki finansowe mogły zostać wypłacone, najpierw należy wprowadzić je do budżetu, o co wnioskuje do Rady Miejskiej prezydent, lub osoba pełniąca funkcję prezydenta, której nie ma. Premier Mateusz Morawiecki i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz biorą pełną odpowiedzialność za tę sytuację" - czytamy w piśmie