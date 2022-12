Piotr Cugowski zagrał świąteczny koncert w Sępólnie Krajeńskim. Zobaczcie zdjęcia!

W niedzielę, 4 grudnia, wraz z zespołem do Sępólnie Krajeńskiego zawitał Piotr Cugowski. Wokalista znany jest nie tylko z zespołu Bracia, ale przede wszystkim z tego, iż pochodzi on z wyjątkowo umuzykalnionej rodziny. To niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej, która od 2019 roku prowadzi działalność solową.