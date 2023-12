Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu [10.12.2023 r.]

Włocławianin Piotr Witwicki jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Ukończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z mediami związany jest już od czasów studenckich, kiedy to pracował w Radiu Sfera. W 2005 roku zadebiutował jako producent w stacji TVN24. W latach 2007–2008 pracował w Telewizji Polskiej, a rok później związał się z kanałem Polsat News, który należy do Grupy Polsat. Początkowo pracował tam jako reporter, następnie jako prowadzący programy, takie jak: „Śniadanie w Polsat News”, „Graffiti” i „Gość wydarzeń”.