Piwko w weekend? Jeśli masz pod opieką dziecko, kara może być wysoka

W sprawie dzieci policja bywa nieugięta

Opiekunowie, którzy zajmowali się piątką dzieci mieli 2,2 i 1,8 promila alkoholu w organizmie. Po interwencji policjantów dzieci zostały one przekazane do domu dziecka. Nietrzeźwi rodzice natomiast zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, aby tam wytrzeźwieli.