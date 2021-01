Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim bez drzew. Wszystkie wycięte przez rewitalizację. Zobacz na zdjęciach, jak teraz wygląda

Kontrowersji i problemów z rewitalizacją centrum Sępólna Krajeńskiego nie ma końca. Jeszcze zanim prace ruszyły w połowie października i to z miesięcznym opóźnieniem, mieszkańcy wyrażali negatywne opinie, co do pozbawienia Placu Wolności z zieleni. Już od dawna było wiadomo, że z rynku znikną drzewa i trawniki i pojawią się nowe, a sam plac będzie wyłożony płytą granitową. To właśnie wzbudzało mieszane uczucia wśród sępólnian. Uważali, że centrum po rewitalizacji zamieni się w „betonową patelnię”. I w tym kierunku poczyniono już pierwsze kroki.